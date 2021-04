Pastor da Assembleia de Deus José Olímpio, braço direito do reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, presidente da Assembleia de Deus da Missão de Alagoas dize em uma publicação feita nas redes sociais que vai orar pela morte do ator e humorista Paulo Gustavo. O ator está intubado em estado crítico na UTI na Zona Sul do Rio de Janeiro. Esse é o ator Paulo Gustavo, que alguns estão pedindo oração e reza. E você, vai orar ou rezar? Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si”, postou o religioso seguido de uma foto do comediante dentro de uma igreja.