“Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno”, protesta a torcida do Flamengo

Ao voltar derrotado de Curitiba pelo Athlético-PR, o time do Flamengo foi xingado por torcedores do Aeroporto do Galeão, neste domingo (7).

“Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno”, gritaram alguns torcedores que esperavam pelo time. Na chegada do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, os adjetivos não foram diferentes. “O Marcos Braz, vai se f… o Flamengo não precisa de você!”, cantaram.

O time está a beira da zona de rebaixamento e, com um vitória do Corinthians contra o Fortaleza, pode entrar na Z-4.

Marcos Braz foi hostilizado no desembarque do Flamengo aqui no Galeão, o clima é quente pic.twitter.com/TrEaOgLC9E — Wesley Ramon (@_ramonwesley) May 8, 2023

O elenco e diretoria vem sendo criticados pelo desempenho do Fla na competição. Gabigol foi o principal alvo dos ataques e ouviu as críticas calado ao passar pela saída do aeroporto do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro.

Gabigol também foi bastante criticado aqui no aeroporto. Os torcedores não pouparam o atacante do Flamengo, vejam: pic.twitter.com/78hZuLeUPV — Wesley Ramon (@_ramonwesley) May 8, 2023

Acabou o amor

A crise iniciada no começo de 2023 com uma fraca campanha do ex-treinador Vítor Pereira, parece estar difícil de cessar. Jorge Sampaoli cobrou vitórias:

A última vitória nem faz tanto tempo, foi o 8×2 sobre o Maringá que garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil no dia 26/04. Porém, duas derrotas seguidas no Brasileirão, para o Botafogo e Furacão, mais um empate com Racing pela Libertadores ajudaram a esgotar a paciência do torcedor rubro-negro.

O Mengo é o 16º colocado no Brasileirão. Se o Corinthians vencer o Fortaleza, nesta segunda, o time pode ir para a zona de rebaixamento.