Com a missão de reduzir o sedentarismo e incentivar a prática de exercícios, o empresário da Life 30, professor de Educação Física Eder Wagner, vai oferecer todos os sábados, a partir do próximo dia 10, às 7h20, na Avenida do Poeta, em frente ao Corpo de Bombeiros, no Parque dos Poderes, o treinamento gratuito Expert Run. “Convido quem está sem fazer nenhuma atividade, os apaixonados por corrida e quem deseja se movimentar a participar dos nossos treinos, serão exercícios de fortalecimento muscular necessários para evitar uma lesão e ter uma vida saudável”, explica o treinador Eder Wagner.

O idealizador do Expert Run já desenvolveu a atividade em praças e migrou os exercícios para academia fechada que oferece aula funcional de trinta minutos todo dia. Mas, segundo ele, mantém o seu propósito de atrair mais atletas amadores e pessoas sedentárias em busca de uma atividade física e, por esse motivo, voltará com o projeto aos fins de semana ao ar livre com ações gratuitas à comunidade em geral. “Vamos trazer algo inovador que vai dar oportunidades a todos, basta participar que o treino estará disponível a todos, para todas as idades, cada um no seu tempo e na sua intensidade”, comentou Eder Wagner.

Neste programa no Parque dos Poderes, de acordo com Eder Wagner, as atividades nos fins de semana, também terão duração de apenas meia hora, como funciona a academia Life30, na Rua Euclides da Cunha, 1634, no Bairro Santa Fé, em Campo Grande. “É o tempo suficiente, rápido e com resultado eficaz para liberação de endorfinas como a serotonina, a endorfina, os hormônios do bem estar”, disse.

Mais informações: 67 99884 5418