Acadepol convoca policiais civis para o curso de nivelamento sobre a utilização das pistolas da marca Glock

A Academia de Polícia Civil (Acadepol) está convocando os policiais civis de todas as delegacias para participarem do curso de nivelamento sobre a utilização das pistolas da marca Glock. A convocação foi publicada no Diário Oficial, nesta quinta-feira, 20/07, e deverão obedecer as orientações contidas no EDITAL/ACADEPOL/DGPC/SEJUSP/MS/ N. 046/2023.

O Curso de Nivelamento terá foco nas orientações de uso, manutenção e funcionalidades de arma de fogo, tipo pistola, marca Glock e será ministrado por turmas, com datas, horários e locais especificados no edital. Os policiais da Capital e circunscricionadas, que receberão instruções, no local e nada data indicada – no período da

manhã deverão se apresentar às 7h30min na DGPC/DRAP para o recebimento do armamento.

Após, munidos de coletes balísticos, óculos de proteção e abafador de som auricular deverão se dirigir ao respectivo estande de tiro indicado nos anexos do edital, às 9h30min. Os escalados no período da tarde deverão se apresentar às 13h00min na DGPC/DRAP para o recebimento do armamento e às 15h no respectivo Estande de Tiro.

Os policiais que forem ter instruções em Campo Grande devem se atentar ao nome do Clube de tiro para qual foram designados, tendo em vista que na capital as aulas ocorrerão em dois clubes de tiro, sendo: Clube de Tiro e Caça Real Hunting – BR-262 Km 1, Atlântico Sul, Gleba C6, Zona Rural, Campo Grande – MS (VIA DE ACESSO DO AEROPORTO SANTA MARIA) e Nativo Clube de Tiro e Caça – Rua Salvio Haendchen, 306 – Morada Imperial – Indubrasil, Campo Grande – MS.

Policiais do interior deverão se apresentar nas respectivas Sedes de Delegacias Regionais nas datas indicadas, no período da manhã, às 7h30min, munidos de coletes balísticos, óculos de proteção e abafador de som auricular. Após deverão se dirigir ao respectivo estande disponibilizado pela DRP. Os escalados no período da tarde deverão se apresentar às 13h.

Segue abaixo o edital para consulta das delegacias, datas, horários e locais designados:

DO11218_20_07_2023

Endereço dos Estandes em Campo Grande: