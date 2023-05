Ação Cidadania espera atrair 2 mil pessoas neste sábado em Porto Murtinho

A primeira edição do Ação Cidadania de 2023 se prepara para oferecer cerca de 3.800 atendimentos de graça para a população de Porto Murtinho neste sábado (20). São serviços na área de saúde, educação, lazer, cidadania e cultura. A expectativa da organização é receber mais de duas mil pessoas.

Será no sábado (20/05) das 08h às 15h na praça de eventos da cidade, fica na Avenida Rio Branco, no centro da cidade. Ao todo, 21 parceiros dos poderes público e privado vão participar da iniciativa e oferecer atendimentos de graça durante o dia todo.

Atendimento médico e odontológico, emissão de documentos, oportunidades de emprego e de estágio, cursos, vacinação de pessoas e animais são alguns dos serviços, tem muito mais.

Será um sábado voltado para toda a família, com atendimentos para todas as idades, inclusive para as crianças. Haverá brincadeiras, pintura facial e sorteio de bicicletas. Para animar o Ação Cidadania, o público vai se divertir com apresentações culturais da Banda Municipal, Orquestra de Violões e o Coral das Meninas Cantoras.

Em 2022, foram cinco edições do Ação Cidadania na capital e no interior do Estado. Mais de 19 mil pessoas participaram no ano todo, foram 40 mil atendimentos e dezenas de parceiros reunidos para atender a população.