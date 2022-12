G.H.A.S., de 19 anos, assaltante de farmácias procurado pela Polícia Civil do Mato Grosso, foi preso por investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (DERF/PCMS). A prisão ocorreu no último dia 28/12/2022, na rodoviária de Campo Grande.

O assaltante preso pela PCMS cometeu diversos crimes patrimoniais na cidade de Sinop/MT, entre os meses de julho e dezembro de 2022. Dentre eles, roubos com emprego de arma de fogo em drogarias e também roubo de veículos.

Tão logo a equipe da DERF de Sinop identificou o suspeito nas práticas delituosas, foi representado pela prisão preventiva, que foi decretada pelo Poder Judiciário. Com a ordem judicial expedida, iniciaram-se as diligências para a localização do indivíduo.

Assim que ficou sabendo que o suspeito teria fugido para Campo Grande-MS, a Polícia Civil do Mato Grosso fez contato com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, repassando a informação. Diante disso, uma equipe da DERF foi até a rodoviária de Campo Grande e conseguiu prender G.H.A.S., que foi encaminhado ao sistema prisional.