Ação conjunta entre a Polícia Civil do MS, PRF do Paraná e PM do PR resulta na apreensão de 800 caixas de cigarro

Na manhã deste domingo, 24/09, uma operação conjunta entre o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) de Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Guaira-PR e a Polícia Militar de Cafezal do Sul-PR resultou na apreensão de carga de cigarro contrabandeado. A ação se deu durante diligências desencadeadas no âmbito da operação “Hórus” do Ministério da Justiça, que tem como objetivo coibir o tráfico de drogas, contrabando e outros crimes típicos da região

Quando os policiais procederam a abordagem, em Cafezal do Sul-PR, de um veículo SCANIA/R-124 GA 420 6X4 NEZ, de cor branca, com semirreboque (bitrem) acoplado foi constatado que, ao invés de transportar 36.000kg de milho em grãos, o veículo estava carregado com 800 caixas de cigarro contrabandeados do Paraguai, da marca EIGHT. Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para as providências necessárias.

O valor estimado da carga apreendida e dos veículos apreendidos chega a R$ 1,5 milhão, evidenciando a dimensão do prejuízo e a importância de repressão ao contrabando de cigarros, que além de ser uma prática ilegal, também alimenta o crime organizado e prejudica a economia do país.

A operação conjunta entre DRACCO, PRF e Polícia Militar de Cafezal do Sul-PR representa um importante golpe contra o crime organizado e demonstra a efetividade das ações conjuntas entre as forças de segurança, bem como, reforça o compromisso das instituições em combater os crimes fronteiriços e garantir a segurança da população.