Ação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal resulta na prisão de traficante

A Polícia Civil, com apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na tarde de ontem, 29/06, prendeu em flagrante por tráfico de drogas, um homem de 58 anos. Ele transportava 11 tabletes de cocaína em compartimento oculto de um veículo Fiat Pálio.

Conforme apurado, os policias civis obtiveram a informação de que o carro estaria transportando cocaína da região de fronteira para Campo Grande/MS. Com apoio da PRF, o veículo foi identificado e abordado na unidade operacional de Terenos-MS.

Durante a abordagem, o condutor demonstrou intenso nervosismo e apresentou alegações contraditórias e inconsistentes acerca da viagem. Diante da fundada suspeita, foi realizada vistoria minuciosa no interior do automóvel e em seus compartimentos estruturais. Na estrutura do painel do veículo, foi localizado um compartimento preparado para o transporte de ilícitos.

O veículo foi conduzido ao pátio da DENAR, onde, na companhia de policias da PRF, foi feita a abertura do compartimento. Em seu interior foram detectados 11 tabletes de substância com característica de cloridrato de cocaína, totalizando a quantia de 11,53 kg.

Em razão dos fatos, foi lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (APF), pela prática do crime de tráfico de drogas. O autor permanece custodiado à disposição da Justiça.

A prisão aconteceu durante mais uma investigação oriunda da operação “Ômega”, realizada em caráter permanente pela DENAR, para coibir o tráfico doméstico.