Ação conjunta entre PRF e a PMMS apreendem maconha na BR-267

PRF e a PMMS apreenderam 1.667 Kg de maconha na BR-267 em Jardim. Os policiais receberam pedido de apoio da PMMS, na busca por uma Toyota/Hilux. O veículo foi localizado e o motorista desobedeceu ordem de parada da equipe.

Durante o acompanhamento tático, o motorista abandonou a caminhonete e empreendeu fuga a pé através da vegetação próxima. Na Hilux foram encontrados a droga. Os policiais descobriram que o veículo utilizava placas falsas do Paraguai, sendo as verdadeiras do Brasil, com registro de roubo desde dezembro de 2023. A caminhonete foi recuperada.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária local.