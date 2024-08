Ação da PF destrói balsas de Garimpo no Amazonas

A operação da Polícia Federal inutilizou 223 balsas de garimpo ilegal no Amazonas. É um passo importante no combate à mineração clandestina, que causa sérios danos ambientais e sociais. A destruição dessas balsas ajudar a proteger as florestas e os rios da região. Além de preservar a biodiversidade e os direitos das comunidades locais. A fiscalização e a ação contra essas práticas ilegais são cruciais para garantir a sustentabilidade da Amazônia e a integridade dos ecossistemas.