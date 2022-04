O recapeamento das avenidas Weimar Torres, Marcelino Pires e Joaquim Teixeira Alves (R$ 37 milhões); a duplicação e sinalização do trecho que sai da Avenida Guaicurus e passa pelo campus da Uems até a BR-463 (R$ 12 milhões); a revitalização e nova sinalização da Avenida Hayel Bon Faker e a confirmação de que o Governo do Estado vai duplicar o trecho da Rua Coronel Ponciano, na extensão do Cemitério Santo Antônio de Pádua até o Distrito Industrial (da ordem de R$ 19 milhões, cuja licitação foi realizada nesta semana), são alguns exemplos do trabalho do deputado Barbosinha (PP) por Dourados de um total de investimentos que já passa de R$ 1 bilhão.

“Como presidente da Sanesul por mais de sete anos, deputado estadual concluindo o segundo mandato e, nesse meio, quase dois anos como secretário de Justiça e Segurança Pública por Mato Grosso do Sul, além de um período como líder do Governo na Assembleia, contribuíram para ampliar a capacidade de interlocução e fazer por Dourados o que muitos prefeitos poderiam ter feito e ainda não fizeram”, resume o parlamentar.

Barbosinha lembra que, entre as intervenções que conduziu através do mandato, ou mesmo na liderança de um grupo de deputados da base aliada do Governo, ajudou também o Município a conquistar, além da duplicação da rodovia MS-156 até o Distrito Industrial, também a implantação da passarela entre os bairros Dioclécio Artuzi e Guaicurus (R$ 26 milhões), o que vai oferecer a segurança necessária para a travessia de estudantes, trabalhadores e pedestres que se utilizam daquela região, destacando ainda a pronta intervenção do Governo pelo recapeamento das vias transversais de todo o Quadrilátero Central de Dourados e pela revitalização de quase 85km de linhas de ônibus (R$ 15 milhões).

“Graças aos esforços e a marca municipalista do governador Reinaldo Azambuja, garantimos para Dourados, por exemplo, mais sete viaturas (uma para o 3º Batalhão da PM, uma para a CPA1, do policiamento do interior, outra para a 9ª. Cia Independente e mais dois veículos para o DOF, além de duas viaturas novas, uma para a Defron e outra para reforçar os trabalhos do 1º. Distrito da Polícia Civil), sem contar que a nova sede do DOF, já quase pronta a partir de nossa indicação, vai ganhar uma base para helicóptero (a aeronave já foi licitada), o que vem consolidar o programa de investimentos na segurança pública do Mato Grosso do Sul desde 2015”, cita o deputado douradense, contabilizando mais R$ 22 milhões. Nesses sete anos, só em equipamentos, viaturas, coletes e armamentos, foram R$ 750 milhões investidos, com 2.104 viaturas entregues. “E até o final deste ano serão mais de 2.600 para todas as regiões e forças policiais, propiciando uma política pública de segurança efetiva que teve a participação efetiva do deputado Barbosinha”, como destacou o governador Reinaldo Azambuja.

Mais ações

Também podem ser enumeradas como ações do mandato, somadas ao esforço dos demais membros da bancada de Dourados na Assembleia e a ação decisiva do Governo, por meio do então secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel:

– Reforma das escolas Celso Muller, Floriano Viegas, Menodora Fialho de Figueiredo, Marçal de Souza, Abigail Borralho;

– Reforma e ampliação do prédio do DETRAN (em execução);

– Construção da 3ª. Fase do Hospital Regional da Grande Dourados (em licitação);

– Pavimentação asfáltica da MS-274 ligando os distritos de Macaúba à Porto Wilma (em execução);

– Pavimentação asfáltica da via de acesso ao Hospital da Missão Caiuá e Aldeia Jaguapiru (mais de R$ 1,3 milhão);

– Pavimentação asfáltica da Rodovia Nelson Pereira de Matos até a rotatória de acesso ao anel viário (em execução).

– Restauração de pavimento da região da Vila Toscana;

– Restauração de pavimento na Vila São Luiz;

– Restauração de pavimento no Parque Alvorada;

– 8 veículos L200 para a Polícia Militar de Dourados (em 2020);

– 2 viaturas caracterizadas SUV 4×4 para a Delegacia de Polícia Civil de Dourados (em 2021);

– 2 viaturas para a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) – em 2021;

– Construção do Grupamento da Polícia Militar no Distrito de Itahum

Saúde:

– Recursos de R$ 9,2 milhões para a Fundação de Saúde (em fevereiro de 2021)

– Recursos da quase R$ 70 milhões para a Fundação de Saúde (em março de 2022)

Emendas viabilizadas:

– Reforma e ampliação do prédio da Guarda Mirim – que forma jovens e adolescentes para o mercado (mais de R$ 350 mil);

– Melhorias no Lar Ebenezer – que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade;

– Melhorias para a Toca de Assis – que atende pessoas com deficiência;

– Equipamentos e melhorias para as Associações Apromel e Agrovargas; e o Centro Social Urbano do Jardim Água Boa.

– Prevenção à Covid-19;

– Equipamentos para o Hospital do Câncer, Hospital da Missão Caiuá e Hospital da Vida;

– Mais salas de atendimento para a Funpema (Fundação Cardiogeriátrica) que atende com exames e diagnósticos;

– Equipamentos e melhorias para unidades de saúde da cidade e dos distritos.

– Melhorias na infraestrutura, ampliação e compra de equipamentos:

– Parques infantis para escolas em Vila Vargas e Vila Formosa;

– Ar-condicionado e equipamentos permanentes para o Lar Santa Rita e a Creche André Luiz;

Para as Escolas Municipais:

– Weimar Gonçalves Torres,

– Sócrates Câmara,

– Arthur Campos Mello,

– Frei Eucário Schimidt,

– Dom Aquino Correa,

– Armando Campos Belo,

– Januáro Pereira de Araújo,

– Padre Anchieta,

– Coronel Firmino,

– Ruy Gomes,

– Manoel Santiago;

e as Estaduais:

– Guateca Marçal de Souza,

– Presidente Vargas

– Antonio Vicente Azambuja,

– Moacir Djalma Barros,

– Presidente Getúlio Vargas,

– CEEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos, e

– Professor José Pereira Lins.

Instituições:

– Comunidade Terapêutica Novo Olhar

– Instituto Crescer

* Parte das emendas foram liberadas ainda em 2019 e depositadas na conta da Prefeitura, até agora ainda não licitadas a aquisição dos equipamentos descritos no objeto