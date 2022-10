Ações de Eduardo Riedel, candidato ao Governo do Estado (PSDB), viabilizaram a reforma e adequações da Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra, que fica na área central da cidade. Lá serão investidos R$ 4,3 milhões para tornar o prédio moderno e preparado para o futuro. O contrato já foi assinado, e o próximo passo é o início das obras.

“Esta reforma vai contribuir muito com a comunidade escolar, já que incentiva e motiva o aluno a se dedicar aos estudos e aprendizagem. Eles merecem um local em ótimas condições. Tínhamos a necessidade de ter uma reforma geral no prédio. Estamos muito gratos”, afirmou o diretor da escola, Robson Luiz do Nascimento Puertas.

A escola tem 850 alunos e oferece ensino fundamental e médio, além de EJA (Ensino a Jovens e Adultos) e AJA (Avanço do Jovem na Aprendizagem). A reforma terá adequações na parte elétrica e hidráulica, troca de toda cobertura do prédio, revitalização das duas quadras, novo piso tátil, passarelas de acessibilidade, novas calçadas, assim como pintura geral, reforma da biblioteca e novo laboratório de ciência e biologia.

“Vamos reformar e modernizar todas as escolas estaduais. Este é um compromisso meu”, assegurou Riedel.

Outras ações do candidato viabilizaram reformas em escolas de outros municípios. Em Dois Irmão do Buriti será feita a reforma parcial da Escola Estadual Estefana Centurion Gambarra, no valor de R$ 318 mil. A empresa escolhida terá o prazo de 180 dias (6 meses) para concluir os trabalhos na unidade. As adequações vão contribuir com a acessibilidade e estrutura do prédio.

Já em Corumbá, na região do Pantanal, a Escola Estadual Maria Helena Albaneze vai receber adequações na rede elétrica, com a implantação de um transformador de 12,5 KVA, que terá um custo de R$ 245,4 mil aos cofres estaduais.

“Desde 2015, nós trabalhamos para viabilizar R$ 900 milhões em reformas, ampliações e adequações nas escolas estaduais. Foram mais de 270 unidades reformadas, com mais de 660 intervenções. Outro foco foi o de ampliar as escolas em tempo integral. Atualmente 132 já funciona.