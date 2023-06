Ação entre Agepen e Águas Guariroba reduz em 50% gastos com abastecimento em presídio

O Presídio de Trânsito de Campo Grande recebeu reparos no sistema de abastecimento fluvial, em ação desenvolvida entre a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e a Concessionária Águas Guariroba, com o objetivo de aprimorar o fornecimento no local, reduzir custos e ampliar a conscientização.

Para a identificação de pontos que precisavam ser melhorados, foi utilizado geofone, um aparelho que detecta vazamentos não visíveis; o procedimento foi realizado por um técnico especializado da empresa. Com o trabalho, foi possível reduzir pela metade os gastos com abastecimento de água no local.

De acordo com o gerente de Licenciamento Ambiental e Normatização da Agepen, Phillippe Oliveira de Gois, a concessionaria já estabeleceu um cronograma de trabalho também nas outras três unidades prisionais do Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste: Estabelecimento Penal “Jair Ferreira de Carvalho”, Instituto Penal de Campo Grande e Centro de Triagem.

Representando 26,3% da população carcerária de Mato Grosso do Sul, ele é o maior complexo penitenciário do Estado, abrigando o equivalente à população de um município do porte de Rio Negro. Após a conclusão dos trabalhos nos quatro estabelecimentos prisionais, outras unidades da Agepen na Capital também deverão ser vistoriadas.