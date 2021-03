GUIA LOPES DA LAGUNA-MS (Correspondente) – A Polícia Civil, em ação conjunta entre agentes da Delegacia de Guia Lopes da Laguna e Policiais Militares, recuperaram na segunda-feira (8) uma moto Honda Biz furtada no dia 03 deste mês no município. A vítima, uma mulher de 52 anos, havia estacionado a motocicleta na porta de casa.

O veículo estava escondido no meio da vegetação às margens de uma estrada. Desde o dia do crime, os policiais estavam realizando diligências visando recuperar a moto com base nas informações apuradas. A proprietária terá seu bem restituído e a Polícia Civil seguirá investigando a autoria do crime.