Ação itinerante da Funsat encaminha 128 candidatos para processo seletivo de frigorífico

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) realizou nesta quinta-feira (11), um recrutamento para 130 vagas disponíveis em parceria com a JBS/Friboi. A triagem aconteceu no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho e resultou no encaminhamento de 128 trabalhadores para as próximas fases do processo seletivo. Os postos de trabalho oferecidos são para compor o quadro de funcionários da unidade localizada na Capital, na BR-060, saída para Sidrolândia.

Com vagas para as funções de operador de produção, operador de carga e descarga, desossador, refilador, açougueiro e faqueiro, metade das oportunidades ofertadas não solicitava experiência prévia ao candidato, no entanto, os candidatos com esse perfil foram orientados e direcionados para uma nova entrevista nos próximos dias. Enquanto, para outra parcela considerável dos postos abertos, os pré-requisitos técnicos contaram bastante na classificação para futuros testes.

“O evento foi muito produtivo para nós, avaliamos muitos perfis e, de acordo com a aptidão apresentada, realizamos os encaminhamentos para outras fases de seleção. Essa parceria com a Funsat tem sido muito importante nessa intermediação com os interessados em trabalhar conosco”, ressaltou Gracielly Ruas, coordenadora de Recursos Humanos da empresa, que há 14 anos organiza os processos de seleção da empresa em Campo Grande.

“Esse é um segmento onde, para determinadas funções, apenas pessoas que passaram por cursos de qualificação ou com a experiência comprovada são selecionadas. Isso é uma questão de mercado, e por isso incentivamos e promovemos a educação profissional. A Funsat tem essa preocupação de oferecer ao candidato condições para que ingresse no mercado de trabalho ainda sem nenhuma experiência, mas também disponibiliza ferramentas para que ele consiga crescer na área escolhida”, explica o diretor-presidente do órgão, Paulo Silva.

O salário inicial na faixa de R$ 1.500, além de benefícios como cesta básica completa, adicional por assiduidade de 5%, e um cartão complementar de renda, no valor de R$ 140, atraiu candidatos determinados como a jovem Agda dos Santos Gomes, de 18 anos.

“Qualquer uma das oportunidades que me abrir, topo aprender. Quero muito ser aprovada, pois sei que teria chance em uma grande organização e é muito bom poder participar dessa entrevista de emprego nos bairros, muda a ordem das coisas, antes a gente tinha que ir à Funsat e agora ela vem até nós. É bem legal, ajuda bastante”, destaca a moradora da Moreninha 3.

Carlos Eduardo Silva Souza (18) foi avisado da ação itinerante pelo tio, por meio de uma mensagem de celular. “Quando ele me falou, não pensei duas vezes e decidi que participaria. Se for aprovado, este será o meu primeiro emprego, meu começo no mercado, quem sabe, como operador de produção em uma indústria gigante. Essa ação itinerante facilita a vida da gente, não tem deslocamento e nem gastos nesse sentido, afinal, para quem está desempregado, sem renda, qualquer gasto pesa”, observou o rapaz morador do Guanandi.

Com a mesma confiança, Francielle dos Santos França deixou o Jardim Los Angeles rumo ao Parque Ayrton Senna, para também participar do processo seletivo. “O fato de a empresa estar aqui junto da Funsat foi o que mais me chamou a atenção. Com esse tipo de evento, acredito que a gente possa ter mais contato com a equipe, permite um feedback em tempo real”, relatou a candidata de 28 anos e há cinco meses à procura de um emprego com carteira assinada.

Um dos encaminhados para a segunda fase de entrevistas e esperançoso quanto a convocação para um teste, é Jair Alexandre Matucheski, de 21 anos. “Agora depende de ir bem também nesse outro momento. Acho que me ajudou muito na classificação o fato de já ter trabalhado antes em um açougue. Estou confiante, só que aliviado mesmo, ficarei apenas quando tudo se confirmar”, concluiu o morador do Rita Vieira.