Ação rápida do DOF recuperou na tarde de ontem (14) veículos roubados em Rondonópolis onde família era mantida em cárcere privado. Na ação forma presos três homens que seguiam, para Ponta Porã, com dois veículos roubados no Mato Grosso.

Um casal e seis dois filhos foram rendidos por criminosos quando chegavam em casa. A família permaneceu em cárcere privado até às 10 horas do dia seguinte, quando conseguiram se livrar das amarras ligar para a Polícia Militar local. Rapidamente o alerta foi repassado às forças de segurança e uma equipe do DOF abordou o motorista do Onix na MS-164. O homem de 34 anos disse que pegou o veículo na saída Guiratinga (MT) e que foi contratado para entregá-lo em Ponta Porã.

O motorista do Jeep de 19 anos e passageiro de 21 anos foram abordados por uma equipe da Polícia Militar do 4º BPM, próximo ao posto policial da BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) conhecido como Aquidaban, na MS-164. Os dois homens disseram que pegaram o veículo na praça central de Rondonópolis e que foram contratados para entregá-lo em Ponta Porã. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.