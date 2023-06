Ação social do vereador William Maksoud leva mais de 150 atendimentos às famílias do Jardim Campo Belo e região

O vereador William Maksoud realizou nesta sexta-feira (23), mais uma ação social nos bairros de Campo Grande. Desta vez, o evento aconteceu na sede do Recanto da Criança, e contou com parcerias das entidades Casa de Maria, Constantino Lopes Rodrigues e ASEADEM (Associação Especial de Atendimento ao Deficiente Mental), atendendo famílias do bairro Jardim Campo Belo e região.

No local, a população recebeu mais de 150 atendimentos das empresas Águas Guariroba e Energisa com cadastro do programa Tarifa Social e renegociação de dívidas; Funsat com balcão de empregos e emissão de carteira de trabalho digital; Semed com matrículas; CRAS com orientações sobre benefícios sociais e regularização do número do NIS (Número de Identificação Social); e AMHASF com cadastro em programa de habitação e atualização.

Hellen Cristina de Oliveira, mora no bairro Nova Lima, ficou sabendo da ação através da entidade Constantino Lopes Rodrigues e aproveitou a oportunidade. “Achei muito bom essa iniciativa perto de casa. Vou atualizar meu NIS com atendimento do CRAS e fazer o cadastro para casa própria”, contou.

Aldina Márcia Rosa de Moraes, moradora do bairro Cerejeiras, recebeu a notícia do evento através do grupo de WhatsApp do bairro. “Assim que soube da ação tive vontade de participar e vim fazer a renegociação com a Energisa. Para nós que temos criança pequena para cuidar, quando essas ações acontecem perto de casa, facilita nosso acesso para não termos que nos deslocar até o centro”, comentou.

Adriana Araújo, moradora do Jardim Campo Belo, também esteve na ação junto com a filha e aproveitou todos os atendimentos. “Recebemos todos os atendimentos oferecido aqui, fizemos renegociação com a Aguas Guariroba e Energisa, passamos pela Funsat, fizemos cadastro de matrícula com a Semed, recebemos orientações no Cras e nos inscrevemos na Amhasf. Foi muito bom, queríamos esse evento mais vezes”, ressaltou.

Recanto da Criança

O Recanto da Criança é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, constituída em 24 de setembro de 1993, regida por estatuto e tem por finalidade a prestação de serviços na área de assistência social a crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, pertencentes a famílias em situação de vulnerabilidade social, visando à sua proteção, ao fortalecimento dos vínculos familiares e à convivência comunitária.

Atualmente atendem 90 crianças/adolescentes no contra turno escolar e indiretamente cerca de 250 pessoas (famílias), proporcionando aos usuários o desenvolvimento nos aspectos cognitivos, linguísticos e artísticos, promovendo ainda as relações de afetividade, sociabilidade, convivência em grupo, acesso ao conhecimento, experimentação e valorização da cultura local e regional.

“Essa parceria é muito boa porque traz visibilidade ao trabalho da entidade e viabiliza mais atendimentos à nossa comunidade”, destacou a presidente Júlia Almeida.

Casa de Maria

A ONG atende atualmente cerca de 50 crianças na creche com atendimento em tempo integral e ainda conta com projeto que beneficia 17 crianças entre 4 a 6 anos.

Além disso, a ONG produz aproximadamente 800 pães e 600 litros de sopa por semana, que são doados a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Maria Aparecida Esquibel, presidente da ONG Casa de Maria, também agradecer a parceria e abertura para que as entidades pudessem divulgar os trabalhos.

Constantino Lopes Rodrigues

Nasceu há 32 anos com intuito de tirar as crianças e adolescentes das ruas, promovendo a convivência com família e o fortalecimento de vínculo com comunidade, desenvolvendo atividades e oficinas diversas para crianças de 6 a 15 anos. Hoje atende entre 100 a 120 pessoas através de demanda espontânea e por encaminhamentos.

“Essa é uma grande oportunidade de mostrarmos nosso trabalho e conhecer outros trabalhos também. Estamos felizes em poder estar aqui e participar”, comentou Miriam Regina Sérgio, assistente social e coordenadora do projeto.

ASEADEM (Associação Especial de Atendimento ao Deficiente Mental)

Atende pessoas acima de 18 anos desenvolvendo projetos de escolarização, atividades para desenvolvimento pessoal com oficinas e preparo para o mercado de trabalho. Atualmente, a associação auxilia 120 pessoas, através de demandas espontâneas e encaminhamentos.

“Agrademos a oportunidade de estar aqui divulgando nosso trabalho. Isso é importante porque muitas vezes, pessoas que precisam dos nossos atendimentos, não conhecem um local de auxílio com projetos como o nosso e passam a saber do nosso trabalho”, explicou Josiane Cordoba, secretaria escolar.