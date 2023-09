Ação Social do vereador William Maksoud na grande região das Moreninhas leva atendimentos a mais de 150 famílias

Na última sexta-feira (1º) o vereador William Maksoud realizou mais uma ação social com serviços diversos para a população, desta vez na grande região das Moreninhas. Na ocasião mais de 150 famílias foram atendidas.

Dentre os serviços oferecidos na ação, estavam a regularização do número do NIS (Número de Identificação Social) com a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) e a negociação de débitos e cadastro em Tarifa Social das empresas Águas Guariroba e Energisa.

Além disso, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) participou com balção de emprego e oferta de 2.396 vagas entre ajudante de carga e descarga, açougueiro, instalação de linhas subterrâneas, frentista, garçom, entre outros. Quem esteve no local pode fazer cadastro para as vagas e receber encaminhamento para o mercado de trabalho, além de emitir a carteira digital de trabalho.

Houve ainda a prestação de serviço de orientação jurídica.

“Tenho um carinho especial pela um grande Moreninhas, Cidade Morena e toda a região. Cresci percorrendo essas ruas com meu pai e fiz grandes amigos aqui. Parabenizo o presidente Zimeca por todo trabalho já realizado e os presidentes Valmir, Tuíca do Cidade Morena, Valdeci da Moreninha 3, Eduardo da Moreninha 4 e a Cláudia do José Maksoud por continuarem o empenho por essa querida região. Contem sempre com nosso gabinete”, destacou Maksoud.

“O vereador William Maksoud é muito atuante na nossa região, um grande vereador das Moreninhas, sempre atendendo nossos pedidos de melhorias para o bairro e reivindicações”, comentou Zimeca.

Valmir de Jesus Lopes, presidente dos bairros Moreninha 1 e 2 e Nova Conquista 1 e 2 falou sobre a realização da ação na região. “É fundamental para população, é uma ação muito boa, o vereador William Maksoud está de parabéns por esse olhar para comunidade. O evento foi top, os atendimentos foram rápidos e a Associação de Moradores está de portas abertas para o vereador”, ressaltou.

Rosenilda de Araújo, moradora do bairro, participou pela primeira vez das ações sociais e fez regularização do número do NIS e atualização do cadastro de Tarifa Social nas empresas Águas Guariroba e Energisa.

Solange Nascimento, que mora no bairro Nova Capital, também regularizou o número do NIS para atualização das Tarifas Sociais de água e luz.

Shirley da Silva, mora no bairro Jardim Centro Oeste garantiu atendimentos para regularização do NIS e junto à Energisa.

“É a primeira vez que participo e gostei muito, é muito prático ter os serviços perto de casa”, comentou.