Acelerador linear para tratamento de radioterapia do HCAA tem recurso empenhado no ministério da saúde.

Mais um grande passo foi concretizado rumo à viabilização dos recursos que permitirão a aquisição do novo equipamento para os tratamentos de Radioterapia do HCAA.



O Deputado Federal Geraldo Resende (PSDB-MS) esteve em visita no HCAA (10/06/24) e em reunião com a Diretoria do hospital quando foram atualizadas as informações sobre o andamento para a liberação dos recursos para a aquisição do novo equipamento em prol do Hospital de Câncer de Campo Grande-MS Alfredo Abrão (HCAA).

Desde o ano passado, a Diretoria está trabalhando juntamente aos órgãos competentes, com grande auxílio e esforço do parlamentar, para propiciar a liberação do recurso junto ao Ministério da Saúde da ordem de R$ 10.574.000,00 (Dez milhões e quinhentos e setenta e quatro mil reais – *cerca de U$ 1,8 milhão) para a compra do novo Acelerador Linear, aparelho essencial que realiza os tratamentos de Radioterapia nos pacientes com câncer.

Nesta jornada, mais um grande passo foi dado para a liberação dos recursos, com a informação de que o processo foi empenhado, fase na qual o valor é reservado pelo órgão para posteriormente ser destinado e finalmente pago. A expectativa é que nos próximos meses o recurso seja depositado para a compra do novo Acelerador Linear.



O atual equipamento do HCAA entrará em obsolescência em maio de 2025. Para manter e aprimorar os atendimentos buscamos um novo Acelerador Linear no Ministério da Saúde desde o ano passado. São atendidos no setor cerca de 95 pacientes/dia, além das crianças menores de 12 anos, que passaram a ser atendidas no HCAA após crise ocorrida no final do ano passado, quando muitas crianças do Estado estavam com os tratamentos suspensos sem o serviço de radioterapia, aguardando Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Desde o início do ano já foram atendidas 15 crianças entre 0 a 12 anos.

Maior hospital oncológico do Mato Grosso do Sul, o HCAA realiza cerca de 17 mil procedimentos atendimentos/mês para pacientes oncológicos SUS. Faz 60% das radioterapias SUS do Estado. Com o novo Acelerador Linear será possível proporcionar tratamentos radioterápicos mais modernos, velozes, com maior qualidade e precisão aos pacientes com câncer sul-mato-grossenses.