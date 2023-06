Acervo digital da Biblioteca Pública de MS está disponível para pesquisa on-line

A Biblioteca Pública Estadual de Mato Grosso do Sul “Dr. Isaías Paim” passou a disponibilizar para pesquisa on-line praticamente todo o seu acervo. Com isso, é possível saber de qualquer lugar se o livro que procura está disponível para empréstimo. Basta acessar o link: fcms.phlnet.com.br.

Para fazer a pesquisa, é possível digitar o nome do autor ou da obra procurada e o sistema informará se o livro está ou não. A Biblioteca é responsável por um acervo de 44 mil publicações, dentre periódicos, livros e obras raras disponíveis para consulta e empréstimo.

Para o coordenador Aparecido Melchiades, a Biblioteca está entrando em uma era digital. “Disponibilizar o acervo para pesquisa on-line é um grande passo, pois ajuda o leitor a saber se o que precisa se encontra aqui e assim ele já vem com a certeza de encontrar o que procura”, disse.

Entre as metas da Biblioteca estão a garantia do acesso à informação e a promoção e desenvolvimento social e cultural dos cidadãos. Para isso executa, além da salvaguarda de obras de enorme importância para a cultura, ações e projetos que valorizam o universo da literatura.

A Biblioteca Pública Estadual de Mato Grosso do Sul “Dr. Isaías Paim” fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 e está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, e no sábado, das 8h às 13h. O empréstimo de livros é gratuito. Basta fazer a carteirinha trazendo um documento com foto e comprovante de residência. O documento sai na hora e já é possível levar um livro pra casa.

FCMS