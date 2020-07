“A falta de acesso e asfalto no nosso bairro, faz com que tenho grandes dificuldades de levar meu filho a escola, a cadeira de rodas dele sempre necessita de manutenção e troca de peças por causa da trepidação que desgasta a cadeira, pois as ruas são esburacadas e cheias de pedras. Um ciclo via para cadeirantes seria um sonho”, disse Claudi Rodrigues Da Silva, morador do bairro Ouro Verde.

Não é de hoje que o relato da Dona Claudi faz parte do dia a dia das pessoas portadoras de deficiência de locomoção, pois elas enfrentam uma rotina espartana para se deslocarem nas cidades de todo o país. Campo Grande não seria diferente, mas a boa vontade do poder público em implantar soluções está diretamente aliada a esta mudança, que leva o direito de ir e vir destas pessoas uma tranquila realidade.

A criação de uma ciclovia para cadeirantes se tornou uma proposta que deve ser levada em conta, pois, no Mato Grosso do Sul, de acordo com o censo IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 526.979 mil pessoas com deficiência, o que representa 21,50% da população do estado. O pedido desta categoria é para que o Senado e a Bancada Federal, destinem emendas para a construção de vias de acessibilidade, pois, com essas emendas, as prefeituras podem investir em obras essenciais ao bem-estar da população.

CAMPO GRANDE

Em nossa Capital existem projetos voltados para a acessibilidade, mas ainda há muito a se fazer, haja vista que grande parte dos cadeirantes se deparam com barreiras e vias sem estrutura ao se deslocarem. O morador Tomaz, o barbeiro como é conhecido, relata que após visitar algumas pessoas com este tipo de problema, e depois que seu pai, que é cadeirante veio morar com ele, viu como esta dificuldade é real e influência no dia a dia. Pensando nisso, surgiu a ideia de protocolar junto a Prefeitura de Campo Grande, um ofício apresentando um projeto para a criação de uma “Ciclovia para cadeirantes”. Através de pesquisa na Internet descobriu várias cidades do Brasil que tem projetos para facilitar e assegurar o direito de ir e vir de todos. Uma via para cadeirantes não beneficiará somente esta classe de pessoas, mas pessoas idosas, cegos, e muitos outros que encontram dificuldades para andarem”, justifica Tomaz.

Exemplos de projetos

Entre os exemplos de projetos, existe na cidade de Colatina (ES), onde o prefeito Sergio Meneguelli, tem feito obras que permitem o acesso as cadeirantes não só na região central, mas em todos os bairros, esse acesso é uma ciclovia, tanto para ciclista como cadeirantes. Um ponto importante é, antes de começar a traçar projetos de acessibilidade, refletir sobre os objetivos das iniciativas. Nem sempre é possível viabilizar todos de uma só vez, mas um planejamento anual pode prever ações pontuais a fim de melhorar o acesso de pessoas com deficiência tais como: O acesso ao transporte público; informação sobre os serviços públicos e sobre a sua funcionalidade; aumentar o espaço na comunicação e aumentar as parcerias. A execução e realização do projeto só será possível se houver um engajamento das autoridades constituídas e da população para que o sonho se torne realidade.