Leis de acessibilidade e ações de conscientização ao combate a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) marcaram o trabalho do vereador Otávio Trad (PSD) no primeiro semestre de 2020. “Tivemos um semestre bastante atípico devido a pandemia, mas mesmo diante das dificuldades desenvolvemos um excelente trabalho por Campo Grande. Mantivemos presença constante em todas as sessões do primeiro semestre, inclusive com a aprovação de projetos importantes, principalmente de acessibilidade”, destacou o vereador Otávio Trad.

Neste semestre cinco projetos de lei de autoria do vereador foram sancionados pela Prefeitura de Campo Grande, entre eles a implementação da #PraCegoVernas publicações com imagem nas redes sociais e sites dos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura de Campo Grande. Esta é uma ferramenta de acessibilidade para pessoas cegas e com baixa visão. “Para quem não conhece, a hashtag nada mais é que a audiodescrição dessas imagens postadas nas redes sociais e nos sites”, explica o vereador. “No que tange a acessibilidade, há um espaço vazio dentro da legislação municipal e que nós conseguimos atualizar com esses projetos inovadores”, completou.

Também foram sancionados os projetos que preveem a participação de Pessoas com Deficiência (PcDs) em publicidade elaborada por órgãos da Administração Pública de Campo Grande e a criação do Selo Municipal de Inclusão das Pessoas com Deficiência. O “Programa de Coleta Contínua de Lixo Eletrônico”, um projeto que começou no gabinete do vereador Otávio Trad em 2019 também virou lei neste primeiro semestre. A legislação que prevê a criação de postos de coleta em órgãos públicos. A proposta ainda prevê a realização de campanhas de conscientização.

Outra iniciativa do vereador Otávio Trad que foi destaque em 2020 foi o lançamento da quarta edição da Cartilha de Direito do Consumidor, que aborda as mudanças nas relações de consumo durante a pandemia do novo coronavírus. Entre os temas abordados estão o auxílio emergencial, seguro, aviação civil, lazer, academias e planos de saúde. Com o início do distanciamento social, o vereador Otávio Trad manteve o contato com os campo-grandenses por meio das redes sociais. O parlamentar iniciou uma série de lives para discutir assuntos relevantes para a população, como a situação da pandemia na Capital, e os impactos da doença na educação, cultura, economia e no direito. Entre os convidados participantes estão coordenador de urgência e emergência da Sesau, Yama Higa, o diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esporte), Rodrigo Terra, a secretária municipal de educação, Elza Fernandes Ortelhado e a primeira-dama, Tatiana Trad.

O parlamentar também é autor de mais de 412 indicações, enviadas por ele ao Executivo Municipal nas quais solicita serviços de reparos e melhorias para os bairros da Capital. “Seguindo todas as regras de biossegurança fomos a vários bairros de Campo Grande com o objetivo de resolução de problemas. Conseguimos implantar a rede de esgoto no bairro Praia da Urca”, apontou. “Tivemos um trabalho bastante intenso e iremos continuar no segundo semestre da mesma forma, com muita dedicação e responsabilidade”, completou.

Este é o segundo mandato do vereador, eleito pela primeira vez, em 2012, e reeleito em 2016. Nesta legislatura atual, Otávio Trad é presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, vice-presidente da Comissão de Eficácia Legislativas e membro da Comissão Permanente de Segurança Pública.