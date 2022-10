Nas eleições de 2022, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) contará com a participação de um intérprete de Libras (Língua brasileira de sinais) durante todo o período de votação do 2º turno, marcado para o dia 30 de outubro. O profissional estará na sede do tribunal para auxiliar os coordenadores de acessibilidade que estarão em todos os pontos de votação no Estado.

Através do telefone (67) 2107-7145 será possível realizar videochamadas por WhatsApp para atender surdos e deficientes auditivos. O projeto-piloto é de iniciativa de servidores e estagiários do TRE-MS, e contou com apoio da Direção-Geral, Presidência e outras unidades.

Acessibilidade

O tema, que consta da Resolução TSE n° 23.699/2021, determina a presença de coordenadores de meios acessíveis no processo eleitoral e são responsáveis por vistoriar as condições estruturais nas vésperas e no dia das eleições, além de prestar assistência aos eleitores com necessidades especiais.