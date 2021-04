CHAPADÃO DO SUL-MS (Correspondente) – Um acidente na quinta-feira (8) entre duas carretas resultou na perda de 30 mil lts. de chope resfriado na MS-306. A carreta carregada de chope diminui a velocidade para entrar na Praça de Pedágio quando um furgão bateu em sua traseira. De acordo com o caminhoneiro que provou a colisão ele disse que cochilou ao volante e não conseguiu evitar o impacto. Vários motoristas que passavam pelo local esvaziaram suas garrafas térmicas para enche-las com o chope “geladinho” que saía da carreta. As carretas seguiam sentido Costa Rica e Chapadão. Não houve feridos. Equipes de socorro da Way-306 controlaram o trânsito no local.