Acidente com carretas; trava trânsito na BR-376 entre Ivinhema e Deodápolis. A pista está sem previsão de liberação. Um dos Caminhoneiros foi socorrido ao Hospital Municipal de Ivinhema. O outro identificado como Arthur Ricardo Nunes dos Santos Rosa morreu no acidente. A orientação é que motoristas que usam o trecho busquem outras alternativas. A PRF está no local.