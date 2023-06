Cinco pessoas ficaram feridas na noite de terça-feira (20) após um acidente entre uma caminhonete S-10 e um carro na BR-272 em Maracaju. Os Bombeiros encaminharam três vítimas como vaga zero para Campo Grande devido aos ferimentos. As outras vítimas foram encaminhadas para o hospital da região. O DOF foi a primeira equipe a chegar no local. Não se sabe as causas do acidente.