Uma motociclista, de 61 anos ficou ferida em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (18), no cruzamento da Avenida Gury Marques, com Filomena Segundo Nascimento, no bairro Universitário. Ela estava no ponto cego da Kombi. O condutor não viu e bateu na motocicleta.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e será encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas.

O acidente aconteceu atrás da UPA Universitário, mas como o local está sem equipamento de Raio X, ela foi levada para as Moreninhas. O Batalhão de Trânsito foi acionado.