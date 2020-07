NOVA ALVORADA DO SUL-MS (Correspondente) – Grave acidente na BR-163 na manhã de hoje (6) entre Nova Alvorada do Sul e Rio brilhante deixou dois campo-grandenses mortos. O caminhão carregado com cana teria entrado na pista momento que houve a colisão lateral com o veículo Logan. As vítimas foram identificadas por: Silvio Cesar Benites (46) e Márcia Aparecida Martinez (42). As causas do acidente estão sendo apuradas.