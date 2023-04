Acidente grave com capotamento durante ultrapassagem na BR-060

Na manhã deste sábado (29), três pessoas ainda não identificadas morreram em um grave acidente na BR-060, em Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande. Outras vítimas, entre elas crianças, foram socorridas.

Homem de 43 anos, marido de uma das mulheres socorridas após o acidente, relatou que a esposa seguia com a família na Fiat Toro. Além da vítima, outra mulher e duas crianças estavam no veículo.

Atrás seguia o homem em uma Discovery branca. Assim, ele contou ao site BNC Notícias que a caminhonete Toro foi atingida pelo Prisma. A princípio, o carro tentou ultrapassar uma carreta, quando atingiu a lateral da caminhonete.

Com o impacto da batida, o Prisma capotou. O carro era ocupado por quatro pessoas e três morreram no local. Já as outras vítimas não sofreram ferimentos graves.

“As crianças, que são meus filhos, não tiveram nenhuma arranhão, mesmo com esta gravidade. Foi um milagre”, relatou o homem ao site local. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Camapuã.

Após o acidente, equipes da Polícia Militar, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Perícia foram acionadas.

As vítimas ainda não foram identificadas.

