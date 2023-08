Acidente grave entre caminhão e ônibus na MS-040

Colisão entre um ônibus e um caminhão registrou uma morte e quatro feridos na MS-040. Todas as vítimas estavam no ônibus, que seguia sentido Santa Rita do Pardo, e transportava passageiros de origem boliviana. O ônibus colidiu contra o Caminhão parada na pista no Km 170. O Caminhoneiro descansava na hora do impacto e morreu no local.

O Motorista do ônibus sofreu ferimentos graves e foi socorrido junto ao demais passageiros feridos ao pronto socorro do Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Santa Rita do Pardo. Os demais, que não sofreram ferimentos, foram transportados ao Ginásio Municipal, por um ônibus do município.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e caso é investigado.