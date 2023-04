Ações da China e de Hong Kong caem com dúvidas sobre recuperação econômica

As ações da China caíram pela quarta sessão consecutiva nesta segunda-feira, pressionadas por preocupações persistentes sobre a sustentabilidade da recuperação econômica, apesar das previsões mais otimistas de bancos globais.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 1,24%, para a mínima de um mês, enquanto o índice de Xangai teve baixa de 0,78%. O Índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 0,58%.

Os investidores estão olhando além dos balanços das empresas no primeiro trimestre em busca de sinais de que a economia da China está de fato em pé.

O crescimento econômico da China de 4,5% no primeiro trimestre superou as expectativas, mas “os efeitos de base favoráveis desaparecerão” no segundo semestre, enquanto “a economia continua caracterizada por um ritmo desigual de recuperação”, escreveu o DBS em nota aos clientes.

A cautela obscurece o mercado, apesar das atualizações em relação às projeções para a economia da China de algumas instituições globais, incluindo BofA Global Research, JPMorgan, Citigroup e UBS.

“A incerteza sobre a recuperação imobiliária é um fator importante que segura o mercado no momento”, escreveu Qi Wang, cofundador e CIO da MegaTrust Investment (HK). “Acho que o mercado está questionando a sustentabilidade da força do consumo se o mercado imobiliário não se recuperar.”