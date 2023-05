Ações da China e Hong Kong caem após dados apontarem para demanda doméstica fraca

As ações da China e de Hong Kong caíram nesta terça-feira, uma vez que o sentimento do investidor foi prejudicado depois que dados comerciais apontaram para uma demanda doméstica fraca.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,86%, enquanto o índice de Xangai teve queda de 1,%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 2,12%, registrando o pior desempenho diário em quase dois meses.

As importações da China contraíram com força em abril enquanto as exportações aumentaram a um ritmo mais lento, reforçando os sinais de demanda doméstica fraca apesar do fim das restrições contra a Covid e ampliando a pressão sobre uma economia que já enfrenta dificuldades diante do arrefecimento do crescimento global.

Analistas do UBS escreveram em nota que os dados de importações caíram mais do que o esperado, indicando que a demanda doméstica continua fraca apesar de políticas de apoio.

As ações do setor financeiro, que lideravam os ganhos na parte da manhã e nos últimos dias, perderam força no final do pregão. O Ping An Insurance Group Co of China Ltd recuou 2,6%.