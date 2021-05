As ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), desde a suspensão das aulas presenciais, no dia 18 de março de 2020, por conta da pandemia, foram destaque durante o painel Transição Digital na Educação, realizado de forma on-line, em Portugal.

A palestra, que foi realizada na sexta-feira (14), contou, ainda, com a participação do diretor-geral da Educação, José Vitor Pedroso, do Ministério da Educação de Portugal, e a fala do Superintendente Waldir Leonel foi para participantes em terras portuguesas e brasileiras. “É um privilégio poder mostrar as boas práticas que conseguimos desenvolver aqui em Campo Grande na área pedagógica, mesmo com os desafios da pandemia, tivemos êxitos”, afirmou.

Outra iniciativa desenvolvida para os profissionais da Reme, reconhecida internacionalmente, é o “Programa Reflexões Pedagógicas” desenvolvido pela Suped. Antes da pandemia, quando as formações eram presenciais, os professores tinham a participação exclusiva no período de treinamento e o mesmo ocorre nas transmissões on-line realizadas desde o ano passado. “É um momento de formação, que o professor tem para estudar, se atualizar”, explica o superintendente.

TV Reme

No ar desde o dia 8 de junho de 2020, a TV Reme está disponível para os 110 mil alunos da Rede Municipal de Ensino, pelo canal 4.2 da TVE, e as videoaulas podem ser assistidas pela internet, no canal do YouTube https://www.youtube.com/channel/UCsC4oAnt5rZiGAEKYLAYBog/featured.

As aulas presenciais da Reme estão suspensas até o dia 1o de julho 2021, conforme Decreto n. 14.613/2021, no entanto o ensino teve continuidade de forma remota. A previsão é de retorno híbrido às aulas, a partir do dia 19 de julho, depois do período de recesso escolar, que acontece de 2 e 16 de julho.