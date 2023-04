Ações de Inovação e Desenvolvimento Sustentável projetam AGEMS em nível nacional

Com o olhar para o desenvolvimento sustentável buscando sempre o uso de novas tecnologias, a AGEMS em apenas dois anos de gestão, tem se destacado em âmbito nacional e internacional como exemplo entre as agências reguladoras mais atuantes do país expandido a regulação em um novo ambiente regulatório.

A Agência praticamente dobrou de tamanho no que se refere a capacidade de cuidar dos serviços delegados, investimentos na estruturação, no fortalecimento técnico e em inovação e segue pronta para colaborar com o crescimento de Mato Grosso do Sul.

“Desde que entramos é essa a promessa que fizemos ao Governo do Estado, entregar até o fim da gestão, a melhor Agência Reguladora do país e desde então estamos trabalhando firmes nas entregas e buscando através do novo, da sustentabilidade e da tecnologia, avanços pertinentes para nosso Estado e serviços de qualidade para a nossa população”, destaca o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis.

Desenvolvendo sustentável

Junto com a modernização da infraestrutura, o sustentável ganhou destaque. Em rodovias, transporte de passageiros, geração de energia, saneamento básico e a inovação, os avanços estão ajudando a promover o desenvolvimento sempre pensando na preservação ambiental. A consolidação nessas atividades desponta a atuação em novos setores oriundos das concessões e parcerias promovidas em Mato Grosso do Sul.

Os avanços vão desde a implantação dos resíduos sólidos na diretora de saneamento básico ao intercâmbio europeu no manejo e tratamento desses resíduos. Paralelamente, propostas que visam transformar o que era lixo em reaproveitamento fazem parte de importantes projetos já ativos como os convênios com os municípios na correta gestão dos resíduos sólidos, o descarte adequado e reaproveitamento de material que antes iam para lixões. Os estudos para levar o saneamento nas regiões rurais também são metas da agência para universalizar o saneamento em todo o Estado.

Além disso, aplicação de projetos de eficiência energética em grandes centros populares através da energia fotovoltaica trouxeram sustentabilidade e economia no uso eficiente da energia elétrica. A agência também se antecipa com novos estudos sobre a utilização do biogás e biometano, e criou um comitê reunindo setor produtivo, governamental e concessionárias de gás e de energia elétrica. Esse grupo especializado já começou a atuar como canal de interlocução com os agentes envolvidos nas políticas públicas e de estratégia para adoção desses na matriz energética do Estado.

Palestras, seminários e especialistas nacionais e internacionais no assunto são os investimentos que a diretoria de inovação da autarquia traz para selar o desenvolvimento no estado e reafirmar um grande passo na construção da regulação: o conhecimento que é essencial para esse novo ambiente regulatório.

AGEMS com olhos para o futuro

A Agência Reguladora do Mato Grosso do Sul ainda trilha um longo caminho pela frente, mas com grandes projetos sustentáveis em pauta para não só colocar Mato Grosso do Sul como referência, mas proporcionar qualidade de vida a todo cidadão sul-mato-grossense, sendo esse, o objetivo número um da AGEMS.