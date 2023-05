Ações de Mara Caseiro têm foco na segurança e na saúde dos sul-mato-grossenses

Em cerca de 90 dias, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 09 projetos de Leis e 70 indicações de melhorias. Desde o início da atual legislatura, a parlamentar tem atuado intensamente em benefício dos sul-mato-grossenses. “Além dos projetos de Leis e das indicações, realizamos várias moções de congratulação, 02 sessões solenes, palestras e reuniões importantes sobre temas diversos de interesse da população”, disse a deputada.

Em seu quarto mandato, a deputada assumiu neste ano, a presidência da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), a presidência da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet e a terceira vice-presidência da Mesa Diretora. “É uma satisfação ocupar a presidência da principal comissão da Casa de Leis, bem como da Escola do Legislativo. Essas funções são frutos de um árduo trabalho ao longo dos mandatos”, avaliou a deputada.

Dos projetos de Leis apresentados neste ano, dois estão para serem votados em segunda discussão, três ainda serão analisados pela CCJR, dois vão para votação em primeira discussão e um já foi sancionado pelo governador Eduardo Riedel. São relacionadas à área de Saúde e Segurança Pública, as propostas: Prazo máximo para realização de diagnóstico das pessoas com Transtorno do Espectro Autista e demais providências; Dia Estadual de Enfrentamento à Psicofobia; Diretrizes para atendimento aos portadores de Artrofia Muscular Espinhal (AME); Direitos a mulheres que sofram perda gestacional e neonatal nas unidades de saúde e a Implementação de mecanismos e instrumentos para detecção e combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes.

“Nesse ano, nosso maior objetivo tem sido a saúde e a segurança das pessoas, especialmente das nossas crianças, jovens e mulheres. A maior parte das indicações e dos projetos de Leis tem relação com essas temáticas”, declarou a deputada. Também recebem muita atenção da parlamentar, as áreas voltadas para a infraestrutura e a agropecuária. “São melhorias diversas que visam à resolução de problemas e o atendimento de demandas nos municípios do interior do Estado”, afirmou.