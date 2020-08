O vereador Otávio Trad (PSD) se manifestou contrário ao pedido de “lockdown” em Campo Grande feito pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul à Justiça. Para o parlamentar, as ações que a Prefeitura vem adotando para diminuir as ocupações de leitos são soluções melhores no combate a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que o fechamento total dos serviços não essenciais.

“Não consigo vislumbrar um lockdwn neste momento econômico como uma alternativa para a contenção da pandemia”, apontou o vereador. Durante a primeira sessão remota da Câmara Municipal, nesta terça-feira (4), o vereador apontou que o pedido é uma interferência nas ações do Executivo, que já tem uma estratégia de combate ao Covid-19.

Conforme dados da Prefeitura, a flexibilização do comércio não é o principal agravante da pandemia na Capital. “Os números que estão sendo levantados pelo gerenciamento da pandemia em Campo Grande não apontam o comercio como um dos agravantes na questão da transmissão do vírus”, destacou o vereador.

Entre as medidas adotadas pelo Executivo, o vereador cita as blitze.“Esta é uma medida que visa diminuir o número de vítimas de acidentes de trânsito, por exemplo, e podem ocupar leitos que poderiam ser ocupados por pacientes com covid-19”, completou.

Otávio também reforçou que no último final de semana as ações preventivas da Prefeitura apontaram um resultado positivo. “Tivemos uma redução efetiva do comprometimento dos leitos para outras enfermidades. E eu tenho falado desde o início, a luta contra a pandemia é feita dia a dia e nós já atravessamos esse período do fechamento total do comércio em nossa cidade”, disse.