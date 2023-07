Acontece hoje a primeira audiência do caso do empresário morto no Procon

Primeira audiência do policial reformado José Roberto de Souza que matou empresário Antônio Caetano de Carvalho, durante audiência no Procon acontece hoje (3) em Campo Grande. Ao todo seis testemunhas foram intimadas para prestarem depoimento. De acordo com os autos do processo, na audiência serão realizados todos os atos de instrução, ou seja, interrogatório das testemunhas de acusação, defesa e do acusado, que ainda não foi ouvido em juízo.

Esta é a primeira audiência do caso, que chegou a ser marcada para o dia 9 de maio, mas foi cancelada na ocasião a pedido da defesa do policial reformado. José Roberto de Souza está preso desde o dia 16 de fevereiro, quando se apresentou à polícia. O juiz determinou escolta do réu até o Fórum, para a audiência, que está prevista para começar às 13h30.