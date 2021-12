Em alusão ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, celebrado no dia 9 de dezembro, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Controladoria-Geral do Município (CGM), assinou um acordo de cooperação com a Prefeitura Municipal de Dourados, também, por meio de sua Controladoria-Geral.

O prefeito Marquinhos Trad ressaltou que a parceria agrega valor ao trabalho que já está sendo desenvolvido pela Capital, visto que possibilita a troca de informações e experiência por parte das Controladorias Municipais.

“Costumo dizer que a Controladoria atua como um filtro para a Administração Pública, retira as impurezas que possam existir na rotina de trabalho, deixando correr apenas as boas iniciativas. Assim, assegura que o dinheiro público não será desperdiçado ou mal utilizado”, destaca o prefeito de Campo Grande.

O vice-prefeito de Dourados, Carlos Augusto Ferreira Moreira, destacou a importância que o órgão de controle interno desempenha na rotina e tomada de decisão dos gestores que estão à frente do Poder Público.

“A Controladoria não deve ser vista apenas como um órgão de fiscalização dos gastos e ações públicas, mas sim, como norteador para todo e qualquer gestor que busca o melhor para a população e desenvolvimento da cidade”, ressalta Carlos Augusto.

Já o controlador-geral do Município de Dourados, Raphael Matos, enalteceu o trabalho que vem sendo realizado pela Capital, se tornando modelo de referência para todo o Estado, no quesito controle interno.

“Nosso Município tem se espelhado no trabalho desenvolvido pelo controle interno da Capital, que segue atuante, inclusive junto aos órgãos de controle externo. Destaco que essa parceria não só fortalece a Administração Pública, mas beneficia toda a sociedade”, acrescenta Raphael Matos.

Responsável por nortear as ações que serão desenvolvidas em conjunto, o controlador-geral do Município, Luiz Afonso Gonçalves, explica que o acordo dará a oportunidade de colocar em prática vários projetos que estão no papel.

“Estamos à disposição para auxiliar o município de Dourados na implantação e consolidação de projetos importantes, como por exemplo, a criação de uma ouvidoria atuante e próxima da população douradense”, detalha o controlador-geral, Luiz Afonso Gonçalves.

O acordo firmado entre os Município e que celebra o Dia Internacional de Combate a Corrupção, visa a implementação de ações conjuntas que assegurem a realização de intercâmbio de conhecimentos técnicos, experiências, informações e tecnologias de interesse mútuo nas áreas de controle interno, auditoria governamental, transparência e ética pública, controle social, correição e eficiência à gestão pública.