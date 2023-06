ACP convoca profissionais do magistério para manifestação a favor da Liberdade de Cátedra

O Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública – ACP, convoca os trabalhadores em educação, em especial os profissionais do magistério, sindicatos e sociedade civil organizada para participarem de uma manifestação a favor do Direito à Liberdade de Cátedra, na Assembleia Legislativa, às 9h, nesta terça-feira, dia 27.

A Liberdade de Cátedra garante que o espaço da sala de aula, em qualquer nível de escolaridade, seja um local fértil para se debater todo e qualquer tipo de assunto de maneira crítica, já que a Constituição Federal de 1988 afirmou categoricamente que o ensino será ministrado com base na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, no pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.

A ACP entende que na sala de aula a liberdade de pensamento é livre, portanto, não pode ser censurada, seja pelo plano pedagógico ou preconceito por parte de qualquer cidadão do ambiente escolar ou fora dele. Nesse sentido, a ACP está sempre atenta aos constantes ataques por parte de grupos que não sabem e não conhecem a realidade da sala de aula. Nosso sindicato continuará vigilante no sentido de não esmorecer e continuar a luta permanente pela garantia do trabalho em sala de aula dos profissionais da educação pública de Campo Grande e de todo

Mato Grosso do Sul.

Manifestação

Local: Assembleia Legislativa de MS

Horário: 9h