ACP irá se reunir com prefeita na próxima segunda-feira (15), para avançar nas negociações do Piso 20h

A reunião que estava agendada para a tarde hoje, dia 11, entre o Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública – ACP, Comissão de Educação da Câmara de Vereadores e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, foi adiada para a próxima segunda-feira, dia 15, às 15h, no gabinete da prefeita.

O motivo alegado para o adiamento é o fechamento dos números para finalização da proposta para a categoria da educação em relação a repactuação da Lei 6796/2022 – Piso 20h.

Conforme deliberado em Assembleia Geral, no dia 03 de maio, entre as exigências para a repactuação da Lei está a retirada do item que traz insegurança para o seu cumprimento e a manutenção da valorização permanente dos profissionais da educação. De acordo com o presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni, “a categoria em Assembleia Geral decidiu aceitar discutir com a prefeita a repactuação da lei 6796, desde que, não perca a essência e o objetivo do piso 20 horas municipal, que, a verba indenizatória seja incorporada, ao final, ao atingir 100% e que seja para toda a categoria. Estamos aguardando por esta reunião para que possamos avançar”.

A luta da ACP é por toda a categoria da educação na rede municipal de ensino e também na luta dos professores/as da rede estadual que lecionam em Campo Grande, para que tenham os seus direitos previstos em Lei, garantidos.

