A diretoria da ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública), se reuniu, na manhã desta segunda-feira (23), com o secretário municipal de educação, professor Lucas Bitencourt, e equipe, para discutir as seguintes pautas:

* Readaptados será criada a Divisão de ATENÇÃO Funcional – SEMED;

* EJA – está em estudo um projeto de implementação de modo atrativo para os alunos;

* Lotação 1.811 profissionais chamados com transparência;

* APE sai edital no final de janeiro edital para processo seletivo com prova prevista para fevereiro;

* APE como ficará a chamada para os 60 dias, será publicado uma resolução pela educação especial;

* EDUCAÇÃO INFANTIL será montada uma comissão com técnicos da SEMED e ACP para fazermos uma radiografia sobre estrutura e lotação das salas de aulas;

* COLETIVO da EDUCAÇÃO INFANTIL terá um encontro para posteriormente tratarmos sobre outros assuntos;

* Projeto de implementação de diários onlines na rede municipal;

Participaram da reunião, o presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni, a vice-presidenta, Josefa Silva, o Secretário de Comunicação Flávio Peixoto, a Secretária Social e Cultura, Sueleid de Souza, as professoras Rosileide Lima e Acácia Orejana Bertelli do Coletivo da Educação Infantil da ACP.

O presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni, destaca o diálogo com a equipe técnica da Semed para tratar de assuntos urgentes da categoria. “Estamos em constante luta para que o diálogo seja constante e a categoria possa ser contemplada, como a chamada dos professores e professoras para o ano letivo 2023”, disse o presidente da ACP, professor Gilvano.