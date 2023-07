Açúcar inicia semana em alta com volumes de exportação 31% maiores em junho/23; Etanol despenca 3,30%

A segunda-feira (3) foi marcada por valorização em todos os contratos das bolsas de Nova York e Londres. Na ICE Futures, de NY, o açúcar bruto, lote outubro/23, foi contratado pelas usinas a 23,32 centavos de dólar por libra-peso, valorização de 53 pontos no comparativo com os preços da sessão anterior. Já a tela março/24 subiu 50 pontos, negociada a 23,39 cts/lb. Os demais contratos subiram entre 36 e 44 pontos.

Na ICE Futures Europe, de Londres, a segunda-feira também foi de alta em todos os lotes do açúcar branco. O vencimento agosto/23 foi contratado ontem a US$ 643,30 a tonelada, valorização de 9,90 dólares no comparativo com os preços de sexta-feira. Já a tela outubro/23 subiu 12,40 dólares, negociada a US$ 640,60 a tonelada. Os demais contratos valorizaram entre 5 e 10,10 dólares.

Exportações em alta

O mês de junho foi marcado por uma exportação 31,8% maior para o período no comparativo com o mesmo mês de 2022. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) e apontam para uma exportação de cerca de 3 milhões de toneladas no mês de junho pelas usinas brasileiras.

Segundo matéria veiculada pela Reuters, “o aumento na exportação de açúcar saltou à medida que o centro-sul do Brasil pode produzir um volume recorde da commodity na temporada 2023/24, com a safra de cana registrando forte recuperação na produtividade”.

“Preços internacionais favoráveis, uma vez que o mercado global está em déficit, também impulsionam os embarques do maior produtor e exportador global de açúcar. Em junho, o preço médio do açúcar exportado aumentou 21,6%, para 480,9 dólares a tonelada. Com preços e maiores volumes exportados, a receita com as exportações de açúcar saltou cerca de 60%, para 1,48 bilhão de dólares”, trouxe a Agência Internacional de Notícias em matéria assinada pelo jornalista Roberto Samora.

Mercado doméstico

Segunda-feira de alta, também, nas cotações do açúcar cristal medidas pelo Indicador Cepea/Esalq, da USP. A saca de 50 quilos foi negociada pelas usinas ontem a R$ 140,14 contra R$ 139,89 de sexta-feira, valorização de 0,18% no comparativo entre os dias.

Etanol hidratado

Forte queda nos preços do etanol hidratado medidos pelo Indicador Diário Paulínia no primeiro dia útil de julho. Ontem, o biocombustível foi negociado pelas usinas a R$ 2.507,00 o m³ contra R$ 2.592,50 o m³ praticado na sexta-feira, desvalorização de 3,30% no comparativo.