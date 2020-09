CAMPO GRANDE/MS – Em depoimento hoje à polícia, Bruna Fernanda Cardena Magalhães,23, (Foto acima com advogado), afirmou que matou a vizinha Sandra Aparecida Souza Mendes (51) porque estava cansada de ser difamada. Ao delegado a quem fez às oitivas disse ainda que não se lembrava do momento das facadas, e estava bêbada e ainda destacou que está arrependida. Disse Bruna: “Ela mandava vídeos e mensagens me difamando o tempo todo e cansei disso”, disse.

Conforme testemunhas, ainda antes do homicídio Bruna chegou a jogar pedras na casa de Sandra, que revidou jogando garrafas na casa da vizinha. Com isso as duas acabaram entrando em luta corporal, ambas armadas com facas e canivetes. Foi então que Bruna deu 7 facadas no rosto e tórax, que matou a vitima.

A acusada Bruna Fernanda Cardena foi presa na noite de terça-feira (1º) pelo assassinato que ocorreu em vila de quitinetes localizada no Bairro Taquarussu.

A prisão preventiva foi decretada durante audiência de custódia, nesta quinta-feira (3). Bruna Fernanda Cardena Magalhães, deve permanecer detida e pode seguir para o presídio.