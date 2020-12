CAMPO GRANDE/MS – O crime aconteceu no dia 31 de agosto deste ano no bairro Aero Rancho, onde Nayara Francine Nóbrega dos Santos, 22, (Foto abaixo) teria matado com ao menos quatro tiros Carolina Leandro Solto, conhecida como ‘Karolzinha’ (Foto acima). Por esse motivo, a Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público e Nayara Francine Nóbrega virou ré por homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A acusada, em depoimento, relatou que sempre que passava com suas filhas em frente da casa da vitima era xingada de “vagabunda” ou “gadona”, mas nunca reagiu as ofensas porque estava com as filhas. Relatou que foi obrigada a cometer o crime, pois, estava sendo ameaçada e cansada de ser humilhada pela vítima. O ápice para o crime, segundo Francine, foi quando teve informação que Karolzinha andava armada e isso passou a deixar amedrontada. “Fiquei sabendo em uma festa no (Bairro) Lageado, que teria atirado para o alto e estava a procura de mais balas para me matar”, contou. Completou afirmando: “era eu o ela”. mas apesar de tudo, disse estar arrependida: “Estraguei minha vida”.