Juliana Bonde, vocalista da Bonde do Forró ganhou fama de “ladra” em Cassilândia, essa semana, sob a acusação de roubar o cachorro da filha de um vereador do município, e tentou se explicar nas redes sociais sobre a situação após a repercussão do caso.

Segundo o site hora MS, a artista fez uma postagem contando o que aconteceu. “Eu estava passando com o ônibus do Bonde do Forró por um posto lá em Cassilândia, aí esse bonitão aqui entrou dentro do ônibus e me pediu uma carona”, contou ela, ao mostrar o animal deitado no chão de seu quarto.

E prossegue: “Ele entrou e ficou. Aí a gente se apegou demais e viramos melhores amigos. Não conseguimos mais nos separar. Ele fica o dia todinho comigo”, explicou, que só foi descobrir que o cachorro tinha dono dias depois.

Mas o desfecho da história foi inesperado até mesmo por ela. “Aí ontem descobrimos que ele tem dono e eu já fiquei chorando aqui. É um vereador lá da cidade. Eu falei: ‘Meu Deus! Eles vão vir pegar o cachorro’. E é da filha dele, a Vitória. Aí a gente conversou e eles viram que o cachorrinho está recebendo muito amor e carinho aqui e, com dor no coração, me cederam”, revelou Juliana Bonde, explicando que agora o cachorro é seu.

Aproveitando o ensejo, ela fez um apelo aos internautas: “Agora ele é meu. População de Cassilândia: pare de falar que eu roubei o cachorro. Ele está muito bem aqui. Já está tudo certo”.

Em seguida, a cantora repostou o vídeo com o recado que ela recebeu da filha do vereador de Cassilândia, a antiga dona do cachorrinho. “Gente, eu tô passando aqui pra avisar que agora está tudo bem entre mim e a Juliana. O cachorro, o Rick, ficou com ela, e agora está tudo bem. Mas eu ainda vou ter contato com o Rick. A gente vai fazer ligações e eu queria dizer que está tudo bem. Beijo!”, disse a garotinha.