PONTA PORÃ – MS (Correspondente) – Raimundo Ribeiro, de 58 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (30) enrolado em um colchão próximo ao prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, em Ponta Porã, na Fronteira com o Paraguai.

De acordo com informações policiais, Raimundo era morador de rua e era conhecido por diversos furtos na região. O homem apresentava vários ferimentos de tiros. No local, foram apreendidas sete cápsulas de pistola calibre 9 milímetros. O caso segue sob investigação.