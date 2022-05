João Victor, filho da massagista Clarice Silvestre acusada de matar e esquartejar o chargista Marco Antônio Borges, de 54 anos vai a júri popular no dia 6 de junho às 8 horas, no Tribunal do Júri, em Campo Grande. A intimação do réu foi publicada na quarta-feira (4) no Diário da Justiça. O julgamento de Clarice não foi marcado. O crime ocorreu em novembro de 2020.