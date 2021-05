CAMPO GRANDE/MS – Aconteceu por volta da uma hora da madrugada desta quinta-feira (6), quando o homem, de 35 anos, foi esfaqueado nas costas e foi socorrido, levado para a Santa Casa. Informações do boletim de ocorrência são de que, a polícia foi acionada para atender um crime de lesão corporal dolosa, sendo que ao chegar a rua Joaquim Nabuco se deparou com a vítima com um ferimento grave nas costas.

Aos policiais a vítima ainda conseguiu contar que teria disso acusado de um furto por uma pessoa, que não soube dizer o nome sendo que acabou surpreendido pelas costas quando levou uma facada. Foram feitas rondas na região, mas ninguém foi encontrado.

A vítima foi internada na Santa Casa em estado grave. A polícia investiga para verificar o que de fato teria ocorrido, mas também está na cola do autor.