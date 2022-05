A DEH (Delegacia de Homicídios) prendeu um homem, de 53 anos, na manhã desta quarta-feira (25) acusado de cometer um assassinato há dez anos. A prisão aconteceu no bairro Zé Pereira, em Campo Grande.

De acordo com as informações da polícia, diligências foram feitas pela manhã e acusado tinha um mandado de prisão contra ele em virtude do homicídio cometido.

Naquela época, o homem foi a julgamento pela 1ª Vara do Tribunal do Júri e recebeu sua condenação por tirar a vida da vítima. O preso será encaminhado ao sistema penitenciário para cumprimento de pena.