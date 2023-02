Isaac Melin, de 51 anos, acusado de matar o empresário Adão Renato Martins Terra, de 58 anos, em fevereiro de 2022, em Sidrolândia vai a júri popular hoje (2) em Campo Grande no Tribunal do Júri. O crime aconteceu na Avenida Dorvalino dos Santos. Isaac foi até o local armado e disparou vários tiros contra Adão. A vítima telefonou para Isaac para tratar de uma acordo comercial; mas discutiram.

Após 40 minutos do fim da ligação, Isaac foi até o comércio de Adão desceu do seu Ford Pampa e nitidamente bêbado sacou uma arma matando Adão com cinco tiros. A dívida é referente a venda e grãos de soja realizada a outra pessoa, que Isaac fez a intermediação. Quatro dias depois o acusado se apresentou na delegacia acompanhado do advogado.